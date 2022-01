Corona achter de schermen: ‘Ik heb het geluk dat ik alles kan aanpakken’

Afgelopen oktober verzorgde Frank Soors uit Valkenswaard nog de techniek bij FestiFallz in Weert, een vervanger van het afgelaste Bospop. Maar verder ligt zijn bedrijf, met een enorme opslag aan apparatuur, vrijwel stil.

Lees ook Corona achter de schermen: Truckchauffeur Tinus uit Nuenen wil dolgraag de weg weer op

Hoe is je gemoedstoestand?

„Ik heb Soors Muziek al dertig jaar. Het vet dat ik in die tijd op de botten gekweekt had, is er nu wel af. Het duurt nu wel heel lang, maar ik ben niet de persoon om bij de pakken te gaan neerzitten. Je kunt aan de situatie toch niets veranderen. Naast mijn bedrijf heb ik Total Stage Trailer opgericht. Daarvoor heb ik een complete installatie voor licht en geluid ingebouwd in vrachtwagens. Die kan ik met technici verhuren aan kleine en middelgrote festivals. Eén uur na aankomst kunnen concerten beginnen.”

Hoe houd je de moed erin?

„Ik verwacht niet dat er binnenkort groen licht komt voor optredens. Vanaf bandjes in cafés tot festivals. Dus maak ik er het beste van, en concentreer ik me op andere activiteiten. Zo ga ik aan de slag bij collega-bedrijven. Ik heb het geluk dat ik alles kan aanpakken.”

Moet je er ander werk naast doen?

„Soors Muziek en Total Stage Trailer liggen stil, dus ik moet mijn geld op een andere manier zien te verdienen. Ik werk nu voor verschillende bedrijven. De ene keer zit ik op een tractor om zout te strooien of een zwembad uit te graven. Momenteel ben ik aan het werk bij een klusbedrijf. Ik heb deze week nog een dakkapel gezet. Lastig is dat ik daarnaast ook bezig moet zijn voor mijn eigen zaak. Offertes schrijven voor festivals de komende zomer. Zo heeft Westerhoven Rocks me al gebeld. Dan sta ik op de bouw te overleggen. Ik heb twee vrienden in de branche aan covid verloren. Dan is een dubbele baan niet erg. Ik ben blij dat ik alles nog kan doen.”

Wat zou anders moeten?

„Ik ben ervan overtuigd dat de overheid doet wat ze kan. Meer duidelijkheid, zodat iedereen weet waar hij aan toe is, zou fijn zijn. Het steeds maar moeten omboeken van evenementen is slopend voor de moraal, in de hele muziekbranche.”

Waar kijk je het meest naar uit?

„Dat we echt weer samen met collega’s, festivalorganisatoren, boekingskantoren en muzikanten aan het werk kunnen om het publiek blij te maken. Bij FestiFallz speelde de top van de Nederlandse pop, van Bløf en Within Temptation tot Guus Meeuwis en Danny Vera. Al die blije gezichten, daar krijg ik een kick van.”