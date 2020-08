Corona dwarsboomt plan klimmer uit Valkenswaard: nu geen zeven toppen binnen een jaar

VALKENSWAARD - Corona zorgt voor vertraging in het ambitieuze plan van de Valkenswaardse internet-ondernemer Jur Rademakers, die binnen een jaar de zeven hoogste bergtoppen in de zeven werelddelen wil beklimmen.

Mount Vinson op de Zuidpool beklom hij al, in november 2019. Een maand later volgde Aconcagua in Argentinië. Daarna wilde hij naar Nepal voor de Mount Everest, maar Nepal zit op slot vanwege corona. Dus loopt het plan van Jur Rademakers, die fortuin vergaarde met succesvolle internet-ondernemingen, nu spaak.

Psychologisch lastig

,,In de totale corona-situatie is het een klein ding, maar voor mezelf is het psychologisch lastig. Ik zou normaal gesproken nu op het punt staan dat het plan al bijna was afgesloten. In plaats van bergen beklimmen ben ik weer terug op mijn oude stekkie als ondernemer”, zegt Rademakers.

Het plan was om na Mount Vinson en Aconcagua in het voorjaar de Mount Everest te beklimmen, en vervolgens de Denali in Alaska, de Elbroes in Rusland, in Oceanië de Carstenszpyramide en in november uiteindelijk de Kilimanjaro in Afrika. Voorjaar Mount Everest werd door corona eerst uitgesteld tot najaar Mount Everest, maar ook de uitgestelde reis bleek niet haalbaar.

Twee toppen opnieuw

Rademakers houdt wel vast aan zijn idee om binnen twaalf maanden op de genoemde bergtoppen te staan; een prestatie die wereldwijd maar door acht anderen ooit is geleverd. Hij hoopt in april of mei volgend jaar alsnog naar de Mount Everest te kunnen, om vervolgens de andere toppen te beklimmen en daarna de eerste twee nog eens opnieuw te doen.

,,Over dat laatste is veel discussie in mijn omgeving, want Mount Vinson is een erg dure expeditie en ik ben er dus al geweest. Maar het is geen straf om er voor een tweede keer naartoe te gaan en het plan zit nou eenmaal zo in mijn hoofd. Ik wil afmaken waar ik aan ben begonnen.”