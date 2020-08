Corona of niet, bloemencorso Valkenswaard wil toch íets doen

VALKENSWAARD - Corona of niet, het corsohart blijft kloppen in Valkenswaard. Daarom wil het bloemencorso in september met een kleinschalig alternatief komen voor de dahlia-parade, die dit jaar vanwege de pandemie moest worden geschrapt.

Zoals voorgaande jaren gaat het niet worden, zoveel is duidelijk. Het rondwarende coronavirus en de daarmee gepaard gaande beperkingen, zetten maanden geleden al een streep door het publieksevenement dat jaarlijks duizenden mensen op de been brengt in het centrum van Valkenswaard.

Maar het bloemencorso wil op de tweede zondag in september toch nog iets doen met dahlia's. De drang om te bouwen is er nog onverminderd, signaleert Robin Wijnen, woordvoerder van de corso-stichting. ,,Het zit in de genen hier hè. Stilzitten is geen optie.”

In overleg met de buurtschappen is daarom gekeken of er animo is voor een 'alternatief corso'. ,,We willen iets doen, maar dan in het klein. Het idee is om de buurtschappen kleine objecten te laten maken die iets met Valkenswaard van doen hebben.”

Gepolst

In de loop van deze maand moet duidelijk worden of de bouwers hier iets voor voelen. ,,Eerder hebben we al wel de meningen gepolst en bij de buurtschappen is er enthousiasme om iets te doen", zegt Wijnen. Hij verwacht dat de knoop medio deze maand definitief kan worden doorgehakt.

Het is de bedoeling dat de objecten in het corsoweekend, traditioneel de tweede zondag in september, worden tentoongesteld op de Markt. In plaats van een rondrijdende stoet door het dorp, zijn het deze keer dan de toeschouwers die in beweging komen om de stilstaande objecten te bekijken. De bouwsels zouden enkele dagen kunnen blijven staan.

Feest

Daarnaast wordt ook ingezet op een feest voor de wagenbouwers in De Hofnar. Dat kan een avond, of twee avonden zijn, afhankelijk van de animo die hiervoor vanuit de buurtschappen is en hoe dat gecombineerd kan worden met de corona-richtlijnen vanuit het RIVM.

Wijnen schetst een avond waar mensen samen een drankje kunnen doen en - zij het op afstand - aan een tafel kunnen bijkletsen. Waarbij dan in de zaal corsobeeldmateriaal van de afgelopen jaren kan worden getoond. ,,Samen dingen doen, daarin ligt onze kracht", verwijst Wijnen naar een belangrijk motto van het corso. ,,We willen dat het vlammetje blijft branden.”