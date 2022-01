Corona of niet, jeugdcarnaval Dommelen trapt zaterdag af met online quiz

VALKENWAARD - Hoewel nog steeds onduidelijk is hoe carnaval er dit jaar zal gaan uitzien in Nederland, is er in Dommelen in ieder geval één ding zeker. Carnaval voor de jeugd gaat door.

„De jeugd heeft de toekomst, dus het is gewoon simpelweg belangrijk dat we dit door kunnen laten gaan voor het carnaval in ons Brouwersgat”, vertelt Linda Verberne van carnavalsvereniging de Pintenwippers.

Komend weekend vindt de aftrap van jeugdcarnaval plaats. „We organiseren op zaterdagavond een leuke online quiz voor alle jeugd van Dommelen, Valkenswaard en Borkel en Schaft, waarvoor nog steeds ingeschreven kan worden. Er zijn allerlei prijspakketten te winnen en we doen dit gewoon via Kahoot, dus dat is voor velen inmiddels wel bekend. Nu moet ik zeggen dat de jeugd sowieso heel handig is met dit soort digitale dingen”, voegt Verberne lachend toe.

Jeugdprinsverkiezing

Behalve de online quiz vindt op zondag ook de jeugdprinsverkiezing plaats. „Tot afgelopen week was het natuurlijk nog even spannend in welke vorm, maar we zijn blij dat we nu zeker weten dat we komende zondag de verkiezing van de jeugdprins live kunnen laten doorgaan.”

De verkiezing vindt, zoals elk jaar, plaats in café de Dommelstroom in Dommelen. „Natuurlijk moeten we ons houden aan de maatregelen die gelden, dat vinden we ook belangrijk. Verder zijn we nog even in overleg hoe we het precies gaan doen, een vrije inloop is nu natuurlijk lastig.”

Via social media worden intussen zogenaamde ‘teasers’ getoond van de nieuwe jeugdprins. „We hebben dit jaar in de aanloop naar carnaval het thema rondom racen aangehouden. We proberen mensen enthousiast te krijgen door telkens een hint naar onze eigen ‘Steek’ te geven, uiteraard met een dikke knipoog naar de ‘Stig’ van het televisieprogramma Top Gear”, vertelt Verberne enthousiast. „Je merkt aan de reacties dat men ook echt weer toe is aan carnaval.”

Onduidelijkheid

Waar de jeugdprinsverkiezing kan doorgaan, is er over verdere activiteiten voor het jeugdcarnaval nog geen duidelijkheid. „De volgende traditionele activiteiten voor het jeugdcarnaval vinden pas met carnaval zelf plaats, zoals de jeugdprinsreceptie. Daar is nu gewoon nog geen duidelijkheid over, dat hopen we snel te krijgen. Maar ook deze zal hoe dan ook doorgaan, de vorm is nog even afwachten.”