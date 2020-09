Corona-teststraat Eersel verhuist naar Valkenswaard en wordt meer winterproof

De nieuwe testlocatie komt in Valkenswaard op sportpark Den Dries. Volgens een woordvoerster van de GGD wordt de locatie in Eersel verplaatst omdat bij de organisatie signalen binnen zijn gekomen dat de spreiding van de teststraten niet goed was. Daarbij wordt de nieuwe testplek in Valkenswaard beter toegerust voor de winterperiode. ,,In Eersel staat alleen een tent. We gaan in Valkenswaard iets neerzetten dat meer winterproof is.”

De locatie in Eersel werd ruim twee en een halve maand geleden geopend. Het was na Eindhoven de tweede corona-teststraat in de regio. Destijds werd juist voor Eersel gekozen vanwege de ligging naast de snelweg en de goede bereikbaarheid vanuit de dorpen in de Kempen.

Of de testlocatie in Valkenswaard een grotere capaciteit krijgt, kon de woordvoerster nog niet zeggen. ,,Maar het wordt in ieder geval niet minder.”

De GGD Brabant Zuidoost verwacht dat de nieuwe testlocatie medio oktober kan worden geopend. Op dit moment is de organisatie nog in gesprek met de gemeente Valkenswaard over de exacte uitvoering. ,,We moeten nog keuzes maken wat betreft de logistiek en ook in het opbouwen gaat nog wel wat tijd zitten.” Zodra de teststraat in Valkenswaard draait, gaat de corona-teststraat in Eersel dicht.