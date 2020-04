Corona velt sportclubs in Waalre niet

NVM-makelaars regio Eindhoven-Hel­mond: geen nieuwe crisis op de woning­markt

15:02 EINDHOVEN - Het aantal verkochte woningen in Zuidoost-Brabant is iets afgenomen de afgelopen twee weken. Daar staat tegenover dat er veel meer woningen te koop worden aangeboden. De NVM-makelaars trekken daaruit de conclusie dat er vooralsnog geen reden is om te denken dat er een nieuwe woningmarktcrisis aankomt.