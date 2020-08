‘Coronaproof’ kermis Dommelen lijkt succes

Het is voor sommigen even wennen, een afgesloten Martinusplein in Dommelen. Waar normaliter het plein van alle kanten toegankelijk is, kan men nu alleen via één plek naar binnen om de kermis te betreden. Met de desinfectiepompjes aan het hek gebonden en een warm welkom van een sfeerbeheerder oogt de entree zeer professioneel. Op de grond staan pijlen, zodat de looprichting direct helder is. Verder lijkt de kermis zoals een kermis moet zijn. Knipperende lampjes, nét iets te harde muziek en de kenmerkende kermis-jingles. Ook de oliebollenlucht en zelfs de vislucht ontbreekt niet.