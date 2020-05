Coronaproof uit eten of terrasje pikken? De Leemer Hoef in Waalre laat zien hoe het vanaf 1 juni kan

Met schoffel in zijn hand en tranen in de ogen stond Chiel de Bok ruim twee maanden geleden in het perk van zijn horecazaak te rommelen. De ziel en zaligheid die hij twintig jaar lang in feesterij De Leemer Hoef in Waalre heeft gestoken, voelde ineens voor niets. Terwijl hij in de tuin stond te somberen, dacht zijn vrouw Francis van de Molengraft al verder. ,,Het is ongelooflijk hoe positief zij altijd is. Ze is meteen aan de slag gegaan”, zegt De Bok.



En dus lijkt De Leemer Hoef nu coronaproof. De tafels en stoelen staan in een proefopstelling klaar - zowel op het terras als in het restaurant - om gasten te ontvangen. Van de Molengraft zocht zelf contact op met de gemeente Waalre en maakte in samenspraak met Koninkijke Horeca Nederland een heuse coronachecklist. De gemeente is óók positief, het is alleen nog wachten op definitieve goedkeuring. Maar uit een rondleiding door de zaak blijkt dat aan zowat ieder detail wel is gedacht. ,,Ik kan de coronamaatregelen bijna dromen”, lacht Van de Molengraft.