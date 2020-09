Coronateststraat van ‘80 per uur’ in Valkenswaard geen probleem voor verkeersveiligheid

Gelijkspel in raad Waalre: meer kindvluch­te­lin­gen opvangen of niet?

21 september WAALRE - Waalre sluit zich voorlopig nog niet aan bij ruim 170 andere Nederlandse gemeenten in de Coalition of the Willing. Die landelijke ‘coalitie’ pleit ervoor dat Nederland vijfhonderd extra kindvluchtelingen opneemt uit Griekse vluchtelingenkampen.