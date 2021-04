Coronatijd inspireert Bergeijkse schrijver Johan Biemans; derde boek Lachebekjes in de winkel

Het boekje is deze week verschenen. Eigenlijk tegelijkertijd met de boekenweek, maar die is nu verschoven naar juni. In het 123 pagina’s tellende boekwerk vertelt Biemans verhalen die zowel in het Bergeijks dialect als in het Nederlands staan afgedrukt. Op de linkerpagina in het dialect en rechts in het Algemeen Nederlands of zoals Johan het nog steevast noemt in het ABN.

Alle veertien verhalen zijn waargebeurd en destijds in een schriftje dat Biemans terugvond toen hij zijn uitgebreide archief nog eens doorploegde, had genoteerd. Nieuwe verhalen, nog nooit eerder gepubliceerd binnen het rijke oeuvre van Biemans, die ook elk beginnen met de woorden waar het vorige verhaal mee is geëindigd. En daarnaast een aantal die eerder al in vergeten uitgaven hebben gestaan. ,,Ik heb de eerste zes verhalen geschreven tijdens een voedselvergiftiging die mijn vrouw Jopie en ik opliepen in 1998 op vakantie in het Turkse Antalya. Die vijf dagen bedrust greep ik aan om in een schoolschriftje zes van deze vertelsels op te schrijven.”

Dialect

Een aantal van die verhalen die nu het boekje vullen waren geschreven in het dialect en andere in het Nederlands. De dialectverhalen kregen een Nederlandse vertaling en andersom. ,,Ik wou het per se klaar hebben met de boekenweek, maar die is nu helaas door de coronacrisis verschoven naar de zomer.”

Op de kaft staat een foto van zijn zoon Hugo die toen negen jaar was en gekke gezichten trok. ,,Jopie had toen een nieuwe fotocamera gekocht en wij waren die avond naar een verjaarsfeest. Het oude toestel hadden we aan onze vier kinderen gegeven. Toen we die avond thuiskwamen vertelden de kinderen dat het fotorolletje al helemaal vol was. Onze oudste zoon Vincent had deze foto nog in zijn album.” Biemans dochter Claud heeft die op de voorpagina gezet en ook voor de opmaak van het boek gezorgd.

Derde boek in coronatijd

Overigens is dit al het derde boek in coronatijd van Biemans. Eerder vorig jaar verschenen al Kluizenaarskroniekjes in het Coronatijdperk en Lachspiegelingen rond de koffiepot. En daar blijft het niet bij. Biemans vertelt dat hij alle regionale kranten uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog heeft gelezen en daarover een boek aan het samenstellen is met daarin de geschiedenis van deze streek tijdens die loopgravenoorlog met de vele vluchtelingen die hier hun heil zochten en de Nederlandse soldaten die in deze grensstreek vertoefden.

Na zijn boek over Bergeijk is hij nu ook bezig met een geschiedkundig werk over Riethoven, Westerhoven en Borkel en Schaft. Een klein artikel over de Westerhovense Aarperstraat, wat een verbastering van Dorpsstraat blijkt te zijn, stond onlangs in het dorpsblaadje De Mikmak.

Het boekje Lachebekjes, alias Eyckelberghse vertellingen kost 15 euro en is te verkrijgen bij de plaatselijke Bruna of via de website www.johanbiemans.nl