Corso en Theater De Hofnar komen in Valkenswaard met gezamenlijk cultureel weekend

Jongetje (3) sluit zichzelf, zijn zusje én de hond op in auto

WAALRE - Een 3-jarig jongetje heeft maandagmiddag zichzelf, zijn zusje en de hond per ongeluk opgesloten in een auto in Waalre. Het jongetje had de auto van binnenuit op slot gedaan terwijl zijn moeder buiten stond, zonder sleutel. Dat meldt een wijkagente uit Valkenswaard op Instagram.

24 mei