Corso's stonden in de startblokken voor een plek op Unesco-lijst

Bemidde­ling bouwplan Kerkeind in Dommelen haalt niets uit: ‘belangen liggen te ver uit elkaar’

27 februari DOMMELEN - Projectontwikkelaar en omwonenden zijn het niet eens geworden over project Kerkeind in Dommelen, ondanks een bemiddelingspoging van de gemeente. De Valkenswaardse politiek zal zich binnenkort alsnog over het ongewijzigde plan buigen.