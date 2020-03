Corso Valkenswaard denkt na over coronaveilig knollen planten, geen zorgen over parade

VALKENSWAARD - In Valkenswaard zijn nog geen grote zorgen dat het coronavirus het bloemencorso op 13 september in de wielen zal rijden. Wel wordt er extra nagedacht over eventuele gezondheidsrisico's bij het aanplanten van de ruim veertigduizend dahliaknolletjes volgende maand.

Normaal gesproken worden de bolgewassen eind april in de grond gestopt. De organisatie van het corso probeert in beeld te krijgen of die datum wellicht nog kan worden opgeschoven en onderzoekt daarbij wat de uiterste termijn is om te planten.

Minder mensen op de velden

Vooralsnog voorziet woordvoerder Robin Wijnen van het corso nog geen problemen. ,,Misschien moeten we met minder mensen de velden op en het werk uitsmeren over meerdere dagen. Maar in principe kun je anderhalve meter afstand houden, zoals nu wordt voorgeschreven. En het is in de buitenlucht dus het zou volgens mij moeten kunnen.”

Volgens hem is er deze week voor het eerst binnen de organiserende corsostichting over gesproken. ,,We zitten nog vooral in de inventarisatiefase. We hopen begin volgende week meer duidelijkheid te hebben over het aanplanten.”

Hij benadrukt dat het vooral veilig moet gebeuren. ,,We willen daar goed over nadenken, het moet voor iedereen acceptabel zijn. Gezondheid staat voorop.” Binnen het landelijke corso-overleg is er nog niet in gezamenlijkheid over het planten van de knollen gesproken, geeft Wijnen aan.

Corso is gelukkig nog ver weg

Het voorjaarscorso van de Bollenstreek, traditioneel het eerste bloemencorso van het land, werd donderdag vanwege het coronavirus afgelast. Het evenement stond voor 25 april op de agenda. De andere corso's vinden in de zomermaanden plaats, van juli tot en met september. Het dahliacorso van Valkenswaard staat medio september als een van de laatste op de agenda.