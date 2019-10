Corsobouwers opgelucht: besluit over verhuizing Crescendo uitgesteld

Band The Seasons wil muzikale broed­plaats in Valkens­waard

24 oktober VALKENSWAARD - Bart en Sylvia Wernaart gaan in Valkenswaard op zoek naar iets nieuws op muzikaal gebied. Iets anders dan coverbands of meezingconcerten. Met The Seasons Sessies krijgen creatievelingen een eigen festival. De aftrap is op 26 oktober in De Hofnar.