Corsobuurtschap in Valkenswaard verhuist naar brandweerkazerne

Automobi­list slaat over de kop na race in Valkens­waard, bestuurder gewond

13:53 VALKENSWAARD - Een automobilist is woensdagnacht gewond geraakt na een race met een bekende in Valkenswaard. De twee bestuurders reden over de Tienendreef achter elkaar, toen de voorste auto plots een lantaarnpaal ramde.