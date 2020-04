Creatief project van één familie uit Aalst verschenen

Het was een hele puzzel om de juiste foto’s bij de gedichten te zoeken. Greetje van Son: ,,Angela vertelde wat voor sfeer er bij haar gedichten hoorde, daar zocht ik dan foto’s bij. Bij die foto’s koos zij dan weer de gedichten.” Veel van de afbeeldingen zijn in zwart-wit vanwege het dramatische karakter van sommige gedichten. ,,Ik heb er veel geschreven toen ik een depressie had”, verklaart Angela. ,,Fijn om er nu wat leuks mee te doen.”



De puntjes op de i werden gezet door zus Anita van Son die bureauredacteur is bij een educatieve uitgeverij. ,,Ik had niet gedacht dat ze er zó veel fouten uit zou halen”, lacht Greetje. ,,En daarnaast gaf ze ook advies in de positie van de tekst op de pagina’s en de omslag.”



Het boek is er al maar de marketing staat nog in de kinderschoenen. ,,We moesten alles nog leren. Maar als we alles van tevoren hadden uitgezocht, was er nu nog lang geen boek geweest. Elke stap in het proces leidt naar de volgende. Nu gaan we eerst een Engelse editie maken. En dan? Een tentoonstelling zou mooi zijn.”



‘Meer dan het oog ziet’ is voor 50 euro per mail te bestellen.