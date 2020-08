Crisis in Waalre: burgemeester zet tijdelijk stap opzij na ingrijpen commissaris

Van de Donk wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de precieze achtergrond van de bestuurscrisis in Waalre. Volgens Van de Donk zijn er de laatste tijd te veel mensen beschadigd. ,,Dat moet stoppen.’’ Brenninkmeijer treedt tijdelijk terug en zal die periode niet in functie zijn.



Jan Boelhouwer, van origine psycholoog, is voormalig burgemeester in Gilze-Rijen en een ervaren bestuurder. Hem is gevraagd om ‘alles in het werk te stellen’ om de bestuurlijke processen in Waalre in gang te houden en in kaart te brengen welke factoren een rol gespeeld hebben bij de bestuurlijke crisis. Het doel is dat hij op 1 oktober een oplossing presenteert.