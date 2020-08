‘Crisis in Waalre, maar wethouders en burgemeester willen samen door’

‘Raad Waalre te laat geïnfor­meerd over crisis’

19 augustus WAALRE - De Waalrese gemeenteraad had al lang door burgemeester Jan Brenninkmeijer en de vier wethouders geïnformeerd moeten worden over hun vertrouwensbreuk. Dat vindt John Bijl van het Periklesinstituut, expert in lokaal bestuur en trainer van gemeenteraden. Hij schreef een boek over het bijwonen van 150 raadsvergaderingen, waaronder een bijeenkomst in Waalre.