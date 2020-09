Crisis kost Brenninkmeijer de kop: burgemeester van Waalre stopt

WAALRE - Jan Brenninkmeijer stopt als burgemeester van Waalre. Als gevolg van een flinke bestuurscrisis in de gemeente biedt Brenninkmeijer per 12 januari 2021 zijn ontslag aan bij de commissaris van de Koning. ,,Met pijn in het hart.”

Dat melden Brenninkmeijer, die eind augustus al een stap terug deed, en commissaris van de Koning Wim van de Donk woensdag in een verklaring. In augustus is Jan Boelhouwer als waarnemer aangesteld om de onderliggende oorzaken van de Waalrese crisis te onderzoeken.

Tussen Jan Brenninkmeijer en vier wethouders is eerder onrust ontstaan. Volgens ingewijden voelden de vier wethouders zich niet gesteund door Brenninkmeijer en zouden ze te onervaren zijn om met zijn sterke karakter om te gaan. Ambtenaren zouden last hebben van de onmin en sowieso niet snel de kamer van de burgemeester binnenstappen.

In zijn verklaring stelt Brenninkmeijer onder meer: ,,Ik was in de ogen van velen wellicht een eigenzinnige burgemeester. Ik dank jullie oprecht dat ik de afgelopen jaren die eigenzinnige burgemeester in die eigenzinnige gemeente Waalre mocht zijn: voor de mooie jaren die ik samen met jullie in Waalre heb mogen beleven. Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Wij blijven samen Waalre, nu en voor altijd. Het ga jullie goed.”

Van de Donk verzoekt Boelhouwer zijn waarneming voort te zetten. : ,,De bestuurlijke situatie in Waalre is in hoge mate complex en er spelen vele factoren. De analyse dat er stappen gezet moeten worden om een beweging in de opwaartse richting op gang te brengen is juist. Ik heb daarom begrip en waardering voor de afweging die de burgemeester maakt en het besluit dat hij genomen heeft.”

Volledig scherm Jan Boelhouwer vervangt sinds augustus burgemeester Jan Brenninkmeijer. © Bert Jansen/DCI Media