CvdK Wim van de Donk ‘zeer bezorgd’ over bestuurscrisis in Waalre

WAALRE - De onderlinge verhoudingen in het Waalrese bestuur en de politiek en de recente bestuurscrisis baren commissaris van de Koning Wim van de Donk grote zorgen. Dat zegt hij in een reactie op vragen van het Eindhovens Dagblad.

Hij gaat na zijn vakantie in gesprek met alle betrokkenen om te zien welke maatregelen nodig zijn. ,,Op dit moment is er geen zorg over de bestuurbaarheid van Waalre", laat Van de Donk via z’n woordvoerder weten.

‘Uitzonderlijk’ gesprek

De voltallige raad sprak begin juni al met de commissaris van de Koning omdat er onenigheid was binnen de vertrouwenscommissie die toeziet op de herbenoemingsprocedure van burgemeester Brenninkmeijer. Die liet eerder weten in januari graag aan een nieuwe termijn in Waalre te beginnen. Over de inhoud van het gesprek met de raad wil Van de Donk niets kwijt. ,,Maar het feit dat de commissaris met de gehele raad sprak was uitzonderlijk en was noodzakelijk vanwege de onderlinge verhoudingen”, aldus zijn woordvoerder.

Dinsdag werd bekend dat de vier wethouders al op 10 juli het vertrouwen in burgemeester Brenninkmeijer hebben opgezegd. Ook verreweg het grootste deel van de oppositie hoopt dat de burgemeester niet wordt herbenoemd.

‘Onbehoorlijk bestuur’

De oppositieleden zijn erg verontwaardigd over de gang van zaken en vinden dat de vier Waalrese wethouders en de burgemeester zich schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. De gemeenteraad had volgens hen direct moeten worden geïnformeerd toen de wethouders op 10 juli hun vertrouwen in de burgemeester opzegden.

In plaats daarvan werd drie weken later alleen de vertrouwenscommissie summier bijgepraat. De rest van de raad wist van niets en werd uiteindelijk pas dinsdag geïnformeerd nadat het Eindhovens Dagblad lucht had gekregen van de problemen.

Onder meer oppositiepartijen ZW14, D66 en GroenLinks vragen zich hierdoor af of de wethouders wel kunnen aanblijven en dringen aan op een spoedvergadering. Maar die lijkt er de komende dagen - om procedurele redenen - nog niet te komen. ,,Ik neem het zwaar op dat de raad niet is geïnformeerd. Het is een politieke doodzonde”, zegt Joke Beuger van GroenLinks. ,,De wethouders en burgemeester hebben een actieve informatieplicht.”

‘Ook positie wethouders ter discussie’

,,Misschien is er bestuurlijk wel meer aan de hand”, zegt D66'er Floris Schoots. ,,Ze hebben dit toch al vijf weken onder de pet gehouden. We moeten ook kijken of we wel met dit college verder willen.” Of Brenninkmeijer nog toekomst in Waalre heeft, weet Schoots nog niet. Beuger is duidelijk: ,,Het lijkt me onmogelijk dat hij burgemeester blijft. Hij had al geen vertrouwen van de oppositie en nu ook niet meer van de wethouders. Dat is drijfzand.”

De coalitiepartijen houden zich nog op de vlakte over de crisis. Suzan van de Goor (CDA) noemt de situatie ‘ernstig’ maar ze tilt niet zo zwaar aan het late informeren. Net als Van de Goor willen ook Jo Claesen (AWB) en Daan Damen (VVD) niet vooruitblikken op de positie van Brenninkmeijer.

De wethouders en burgemeester willen niet ingaan op de kwestie.

Volledig scherm Het gemeentehuis van Waalre © Jean Pierre Reijnen/DCI Media