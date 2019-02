D66 ontstemd: Waalre schrapt stemlokalen

De Waalrese fractie van D66 is kritisch over het besluit van de gemeente om de stemlokalen te schrappen. Volgens die partij is de gemeenteraad niet geïnformeerd over dat besluit. ,,De drempel om te gaan stemmen, wordt voor mensen alleen maar hoger'', zegt fractievoorzitter Kees de Zeeuw. Hij maakt zich met name zorgen over oudere stemmers, die niet mobiel genoeg zouden zijn om alle stembureaus gemakkelijk te bereiken. ,,Voorheen stond er een stembureau bij zorgflat Eeckenrhode. Veel ouderen konden vlak bij hun woning stemmen, maar nu moeten zij 1,5 kilometer lopen om de Pracht of 't Hazzo te bereiken. Dat is voor sommigen een onmogelijke opgave.'' D66 Waalre heeft een brief naar de burgemeester gestuurd waarin om opheldering wordt gevraagd. De partij vraagt de burgemeester om het aantal stemlocaties weer terug te brengen naar het oude niveau.