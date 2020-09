Daan (28) uit Valkenswaard fietst in dik 80 uur heel Nederland rond: ‘Nee, niet helemaal gezond’

Nee, het is niet helemaal gezond, moet hij toegeven. ,,Je gaat volledig in je reserves als je zoiets doet”, vertelde hij donderdag aan de telefoon. ,,Ik ben tien kilo afgevallen in die paar dagen. En ik zal niet zeggen dat mijn vingertoppen gevoelloos zijn, maar heel veel gevoel zit er niet meer in. Mijn knieën doen ook nog een beetje pijn. Ik heb geen permanente schade aan mijn lijf, dat weet ik vrij zeker.”

Marsmans, werkzaam bij Thermo Fisher Scientific in Eindhoven, ging pas wielrennen na zijn twintigste toen hij ging studeren. Maar sinds zijn middelbare schooltijd op het Were Di weet hij al dat hij het beste tot zijn recht komt op lange afstanden. Gaandeweg ontdekte hij: hoe extremer, hoe beter.

Ultra-tocht, langs de landsgrens van Nederland

Hij fietste al eens van Amsterdam naar Parijs, van Wenen naar Barcelona en reed een heel eind langs de Oostzee. Deze week pijnigde hij zijn lijf in de Race Around The Netherlands. Dat is een ultra-tocht van ongeveer 1900 kilometer, waarvan de route zoveel mogelijk de landsgrens volgt. Zaterdagochtend om acht uur startte hij voor de deur bij de café De Proloog in Amerongen. Dinsdagmiddag was hij 82 uur later de eerste die daar ook weer over de finishlijn kwam; in totaal had hij 69 uur en elf minuten gefietst en tien kilo lichter.

Winnaar van de tocht wil hij zich niet noemen. ,,Ze spreken bij dit soort races altijd van een eerste finisher en niet van een winnaar. Iedereen heeft zijn eigen wedstrijd en levert zijn eigen prestatie.” Bovendien, relativeert hij, het gaat om een niche. ,,Niet veel mensen doen er aan mee dus je behoort al gauw tot de besten.

Vier borden pasta en havermoutpap

De avond voor de start at hij nog vier borden pasta en 's ochtends zoveel mogelijk havermoutpap. Tijdens de race gunde hij zich weinig tijd om te eten. Met de druivensuiker-zuigsnoepjes en mueslirepen hield hij zich staande. Voor veel proviand was ook geen ruimte op zijn fiets; hij wilde zo licht mogelijk bepakt op de pedalen. ,,De snelste manier om zo'n race te doen is zo min mogelijk stoppen, zo min mogelijk de supermarkt in en efficiënt water halen in een café of hotel. Elke minuut die je niet fietst, is moeilijk in te halen. En pijntjes gaan weg als je weer aan het fietsen bent.”

Zijn lijf moet de komende dagen nog wel even herstellen, schat Marsmans in. Over twee weken hoopt hij weer op zijn wielrenfiets te zitten. En dan? Dan lonkt alweer een nieuw avontuur. ,,Ik twijfel nog een beetje, maar ik zit er over te denken om in oktober nog aan een race in Italië mee te doen.”

Volledig scherm Daan Marsmans op Strava. © Daan Marsmans

Volledig scherm Daan Marsmans © Michael Adventure Bike Racing

Volledig scherm Daan Marsmans © Michael Adventure Bike Racing

Volledig scherm Daan Marsmans Race Around The Netherlands © Michael Adventure Bike Racing