Dankbaarheid overheerst bij wereldfietser Bas Idsinga, die zijn tocht moest staken

TERUG IN HET NIEUWSWAALRE - Vier tot zes jaar trok Bas Idsinga uit om de wereld vanaf 2019 per fiets te verkennen. Uiteindelijk werd het maar een jaar, omdat de wereld opeens werd overvallen door een pandemie.

,,Ik was gekomen tot Zuid-Namibië”, vertelt de Waalrenaar. ,,Een paar dagen voor de grens met Zuid-Afrika ging alles opeens in lockdown. Ik zat met een paar andere fietsers honderden kilometers van het vliegveld af terwijl de repatriëring van buitenlanders al was begonnen. Dan word je toch bezorgd: hoe gaan we dit regelen?Uiteindelijk lukte het via het consulaat en met hulp van de lokale bevolking om op een Duitse repatriëringsvlucht te komen. Op zich was de timing niet verkeerd: ik had gehoopt in ieder geval tot Kaapstad te komen en dat is net niet gelukt. Maar ik zou in het voorjaar sowieso kort terug naar Nederland gaan om een bruiloft bij te wonen.”

Optimistisch dacht Idsinga dat hij naar een paar maanden zijn reis weer op kon pakken, maar de pandemie bleef. Of hij nog verder gaat met zijn tocht, wanneer de omstandigheden het toelaten? Idsinga twijfelt hardop. ,,Ik denk van niet. Ik heb veel mooie momenten gehad en mentale ondersteuning van volgers. Maar er waren ook zware momenten: ik had veel contacten met locals, maar voelde me toch alleen. Fietsen door de jungle bleek zwaar met beperkt eten en af en toe ziek worden. Onder aan de streep was het gewoon pittig.”

Tocht door de woestijn was een hoogtepunt

Na de aanvankelijke teleurstelling overheerst dankbaarheid bij de wereldreiziger. ,,Ik heb een heel mooie reis gemaakt. Van de hoogtepunten sprong de tocht door de woestijn in Namibië eruit. Adembenemende landschappen, maar ook fietsen bij een temperatuur van 40 graden en maar een paar keer per dag mensen tegenkomen. Gelukkig zijn de meesten dan wel zo aardig om water te delen.”

Bijzonder interessant vond Idsinga ook het bezoek aan Benin. ,,Er is daar een koninkrijk geweest waar voodoo de religie was. Wij kennen voodoo vooral als negatief, met naalden en poppetjes om anderen kwaad te doen, maar zij gebruiken het als genezing. Als je ziek bent of iets naars hebt meegemaakt, dan ga je naar de voodoopriester. En ja: daar komt ook een poppetje bij kijken. Mocht je ooit naar Afrika gaan: de fetishmarkt is echt een aanrader. Je vindt er alle mogelijke voodoo-ingrediënten: van vleugels en apenkoppen tot slangen en andere levende dieren.”

Wijze lessen geleerd

‘Niet alles is vanzelfsprekend’ is een van de wijze lessen die Idsinga al fietsend heeft geleerd. ,,Nu ik gezien heb hoe de mensen in Afrika leven besef ik eens te meer hoe goed we het hier hebben. Ik ben nog elke dag blij met de kleine dingen: een warme douche, een koelkast, een stoel, een dak boven mijn hoofd. Maar we kunnen hier ook veel leren van de algemene vriendelijkheid van de mensen daar. In nood verbroedert iedereen.”