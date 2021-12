Dankzij misverstand tóch mooie gift voor Boodschappenmand in Dommelen

Afgelopen najaar konden er bij supermarkt Plus in Dommelen zogenaamde sponsorpunten worden gespaard, voor een club naar keuze, die uiteindelijk omgezet werden in een geldbedrag. Ook Richella Raijmakers van sportcentrum BijRies was enthousiast en meldde zich aan voor deelname. „In deze lastige coronatijd was dit natuurlijk een welkom initiatief, dus we dachten direct: hier gaan we aan meedoen”, vertelt Raijmakers.

Misgegaan bij inschrijving

Toen de actie een maand liep, bleek echter dat er sprake was van een misverstand en dat er iets was misgegaan bij de inschrijving. „De actie was alleen bedoeld voor verenigingen en stichtingen. En niet voor commerciële instellingen”, legt Raijmakers uit. „Natuurlijk baalden we enorm, zeker omdat vooral ondernemers door de corona zo zwaar getroffen worden, en niet zozeer verenigingen en stichtingen die toch al steun krijgen in de vorm van subsidies bijvoorbeeld.”

Quote Ik vond het belangrijk om de situatie om te buigen naar iets goeds. Er is al genoeg gedoe momenteel in de wereld Richella Raijmakers

Raijmakers besluit echter van deze domper iets positiefs te maken en draait het plan om. In samenspraak met de supermarkt wordt besloten dat alle opgehaalde punten van BijRies ten goede komen aan Stichting De Boodschappenmand Valkenswaard. „Ik vond het belangrijk om de situatie om te buigen naar iets goeds. Er is al genoeg gedoe momenteel in de wereld, dus dit is een goede oplossing”, vertelt Raijmakers.

Grote groep mensen helpen

Stichting De Boodschappenmand is een logische keuze. „Zij zijn onze onderburen en we hebben een goede samenwerking met hen. Het geeft een goed gevoel dat we op deze manier ervoor gezorgd hebben dat we een grote groep mensen helpen.”

De actie levert uiteindelijk 994 euro op. Mariëtte Schuman van De Boodschappenmand is blij met het geschonken bedrag. „We zijn afhankelijk van giften en van steun vanuit de gemeente. Dus dan is dit natuurlijk een leuke verrassing. Met dit bedrag kunnen we onze mensen extra eten geven voor de feestdagen. We gaan hiervan voornamelijk langer houdbare spullen kopen voor in de voorraadkasten.”