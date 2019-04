De Baltische kust rond in een aftands busje

Wat in december 2017 begint als een wild idee, is inmiddels een ‘uit de klauwen gelopen’ plan geworden. ,,Op Facebook zagen we een berichtje voorbijkomen over de Baltic Sea Rally”, vertelt Delissen. Dat is een autorit door Scandinavië en de Baltische staten, rondom de Baltische zee. ,,We waren eigenlijk direct enthousiast.” De mannen informeren hun thuisfront over deze rally, en als ook de vrouwen het idee zien zitten, beginnen de mannen hun idee verder uit te werken. ,,Ik kan soms nogal overenthousiast worden en Wilbert is gelukkig de rustige van ons tweeën. Dat houdt ons in balans”, vertelt Delissen lachend. ,,Voor 2018 hadden we al plannen genoeg. We kwamen daarom ook tot de conclusie dat we ons maar in moesten schrijven voor de editie van 2019.”