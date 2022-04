De Bijtende Bende geeft Aalst een lesje ‘drugscriminaliteit herkennen’

WAALRE - Marktbezoekers in Aalst werden dinsdag bewust gemaakt van de signalen waaraan je drugscriminaliteit kunt herkennen. Op de weekmarkt stond een speciaal daarvoor ingericht lokaal, de zogenoemde Immersive Room. Belangstellenden leerden daar in een virtuele 3D-omgeving wat je vervolgens met die kennis kunt doen.

De Bijtende Bende, een initiatief van het Trimbos-instituut, wil de invloed van drugsafval op het milieu laten zien. Locatiemanager Marij de Vries: „Ik enthousiasmeer mensen om de tent in te gaan, waar een collega hen vertelt over de gevaren en gevolgen van drugscriminaliteit. Het doel van dit initiatief is om burgers te bewegen drugsactiviteiten te melden.”

Hennepkwekerijen in woonwijken, drugslabs in het buitengebied en drugsafvallozingen in de bossen, zijn bijna aan de orde van de dag. Ook in Waalre. Bij het bestrijden van drugscriminaliteit gaat het niet alleen om de misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor inwoners. Hoe weet je nou of er ook bij jou in de buurt iets niet in de haak is? Natuurlijk vervoeren niet alle oude witte busjes drugsafval, maar wanneer je in de omgeving ervan een chemische geur ruikt en je, in combinatie daarmee, vreemde activiteit ontdekt bij die oude schuur op de hoek, deugt er misschien iets niet.

Opruimen drugsafval kost Brabant jaarlijks tonnen

Door drugsproductie vielen de laatste vijf jaar acht van de veertien doden in Brabant. Daarnaast zitten in drugsafval stoffen die het milieu beschadigen. Het opruimen ervan kost gemiddeld 12.500 euro per keer; in Noord-Brabant gaat het jaarlijks om enkele tonnen.

De rol van inwoners is belangrijk in het bestrijden van drugscriminaliteit. Door deze te herkennen én te melden kan georganiseerde misdaad beter worden aangepakt. Signalen van verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten kunnen daarom altijd worden gemeld bij de politie of gemeente. Dit kan via telefoonnummer 0900 8844, of bij spoed op 112. Anoniem melden kan gratis via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.