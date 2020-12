De boer op met chocomel voor zorg in Waalre

Met trekker en huifkar trokken vijf boeren in hun dorp langs acht zorgorganisaties, waar de zoete drank met graagte in ontvangst werd genomen. ,,Normaal gaan we demonstreren’’, zegt Frank van de Gevel met een knipoog, ,,en nu doen we dit.’’ Het was natuurlijk jammer dat er geen praatje met de bewoners of medewerkers kon worden gemaakt, maar de boeren hadden alle begrip voor de in acht te nemen regels in de buurt van hun kwetsbare dorpsgenoten.