De culturele voorkeuren van Gabriella Buijs uit Valkenswaard: ‘Ik heb uitdaging en spanning nodig’

ZOMERSERIEVALKENSWAARD - In Valkenswaard is Gabriella Buijs een bekend gezicht als voorzitter van de Bloemencorso. Maar wat houdt deze enthousiaste vrouw nu eigenlijk bezig?

Dat Gabriella Buijs een ondernemende vrouw is en cultuur hoog in het vaandel heeft staan, blijkt uit de lange lijst met dingen die ze al heeft gedaan. Sinds 2018 is zij voorzitter van de Stichting Bloemencorso Valkenswaard, na al jaren actief te zijn geweest in de corsowereld. In het dagelijks leven is ze directeur van een basisschool in Deurne. ,,Ik heb al veel dingen gedaan, maar vind ook gewoon heel veel dingen leuk, en wil die dan ook proberen”, legt ze uit. ,,Ik verveel me nooit en bovendien komen er ook gewoon vaak dingen op mijn pad.”

Toen ze gevraagd werd als voorzitter voor de corso, twijfelde ze dan ook niet lang. ,,Natuurlijk wilde ik mijn steentje bijdragen om het corso als hét cultureel evenement van Valkenswaard te laten bestaan.” Niet alleen de lokale cultuur trekt Buijs aan. Tot vorig jaar zette ze zich ook in voor de Wereldwinkel in Valkenswaard. ,,Hier ging veel tijd in zitten en ik genoot er enorm van. Ik draaide winkeldiensten en was penningmeester.”

Ondanks het sluiten van de winkel vorig jaar, zamelt Buijs nog steeds spullen in voor Gambia. ,,Dat is eigenlijk ontstaan tijdens een vakantie in Gambia. Ik ging op bezoek bij een school daar, wat een project was van iemand uit Valkenswaard. Ik had wat potloden en kladblokjes meegenomen. Dingen waar wij hier misschien onze neus voor ophalen, maar daar waren ze er zo blij mee.”

Door corona is ook het corso in Valkenswaard dit jaar geannuleerd. Dat betekent niet dat Buijs er achter de schermen niet mee bezig is. ,,We zijn aan het kijken hoe we het culturele evenement op een andere manier een plaats kunnen geven in september, uiteraard volgens de richtlijnen.”

Rust

Toch is ook Buijs door de pandemie weer even teruggeworpen op wat belangrijk is. ,,Ik moest natuurlijk thuis gaan werken, en dat was eigenlijk heerlijk. Het heeft me een soort rust gegeven en ik heb hobby’s weer kunnen oppakken.”

Naast het schilderen met olieverf, is lezen belangrijk voor haar. ,,Ik heb in mijn dagelijks leven uitdaging en spanning nodig, en kan enorm genieten van het creëren van mogelijkheden. Maar toch heb ik het soms nodig om mijn verstand op nul te zetten.”

Vooral literaire thrillers, met een rare twist, genieten de voorkeur. ,,Ik hou ervan om helemaal in een boek te gaan zitten, dat je echt je gedachten erbij moet houden. Ik vind het niets als je op de eerste pagina eigenlijk al weet hoe het eindigt”, vertelt Buijs. Van een goede film kan ze eveneens genieten. ,,Ik raak nog steeds ontroerd als ik de film The Green Mile kijk.”

En mocht er nog tijd over zijn, heeft Buijs een nieuwe hobby ontdekt. ,,Truttigheid ten top, maar ik ben helemaal gek op diamond painting”, vertelt ze met een lach. ,,Uiteindelijk lijkt het wel een beetje op dahlia’s prikken, zoals bij het corso, dus kan best toch?”