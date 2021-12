De directeur kan de boom in bij bso in Waalre

WAALRE - Je vuurmaak- of zakmesdiploma halen. Planten zoeken die je op kunt eten en spelen in de plassen wanneer het regent. In februari opent Buiten BSO Meerheide op het terrein van Scouting Aalst-Waalre.

Buiten BSO Meerheide, dat onderdeel uitmaakt van Kinderstad Waalre, krijgt een natuurlijke buitenruimte tot haar beschikking. Op een terrein dat in totaal ruim 5500 vierkante meter beslaat, worden kinderen van 7 jaar en ouder binnenkort na school opgevangen.

Quote Door te klimmen en te klauteren, ontwikke­len kinderen lichamelij­ke behendig­heid en spieren. Doen ze dat in de buiten­lucht, dan is dat ook goed voor hun weerstand Claudia Verhoeven, directeur Buiten BSO Meerheide

Meewerkend directeur Claudia Verhoeven vindt dat natuur een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van een kind: „Door te klimmen en te klauteren, ontwikkelen kinderen lichamelijke behendigheid en spieren. Doen ze dat in de buitenlucht, dan is dat ook goed voor hun weerstand. Buitenspelen biedt bovendien veel meer uitdagingen dan binnen. Denk aan hutten bouwen, gereedschap leren gebruiken en vuurtje stoken. Door op deze manier te spelen, verleggen kinderen hun grenzen en gaan zij zich zekerder voelen.”

Helemaal op de kinderen richten

Bij die buitenactiviteiten worden de kinderen ondersteund en gestimuleerd door de pedagogisch medewerkers. Servicebureau Kinderopvang biedt ondersteuning op het terrein van kwaliteitsbeleid, pedagogiek, financiën en huisvestingsvragen. De pedagogische professionals van Kinderstad kunnen zich daarom voor de volle 100 procent richten op de kinderen.

Verhoeven (25), die eerder werkzaam was bij een ‘groene’ kinderopvangorganisatie in Valkenswaard, hoopt samen met de kinderen vaak in de bomen te kunnen klimmen. In de omgeving staan er genoeg.

Al hun energie kwijt

Clubhuis De Meerberg is een ruime blokhut die midden in de bossen tussen de dorpskernen van Aalst en Waalre ligt. De blokhut van de scouting ligt helemaal vrij en beschikt over een speelveld van ongeveer 2300 vierkante meter, met daarbinnen een afgeschermde kampvuurcirkel en een grote zandbak. Verhoeven: „Hier kunnen de kinderen al hun energie kwijt en wordt de fantasie op een andere manier geprikkeld dan op school of thuis. We zijn voor 90 procent van de tijd buiten bezig en slecht weer bestaat niet.”

Bart Eversdijk is bestuurslid van stichting De Meerberg en werd een jaar geleden benaderd met de vraag van Kinderstad of er mogelijkheden waren tot samenwerken. Eversdijk: „Het staat hier vaak leeg en dat is natuurlijk jammer. Op woensdagmiddag wordt de ruimte gehuurd door Zorgokee en verder kwamen de basisscholen uit de buurt hier. Kinderstad gaat vanaf februari van maandag tot en met donderdag vooral gebruikmaken van de buitenruimte en de natuur. Bij heel slecht weer kan er uiteraard binnen worden geschuild. Een Wii en televisie tref je hier niet aan, nee. Dat past niet op een scoutingterrein, waar je vooral op avontuur bent.”