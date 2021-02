De engelen van het thuisonderwijs

Zeker wanneer beide ouders een eigen zaak hebben is het geven van thuisonderwijs geen sinecure. Zo ook bij Hein en Kirsten Dortmans uit Valkenswaard. Piepende telefoons met groeps- en werkapps en opengeklapte laptops voor de digitale verbondenheid met ánderen, bleken storende factoren voor de rust en regelmaat binnen het thuiswerkende gezin.

Terwijl moed en motivatie langzaam wegzakten, werd toch een oplossing gevonden. Kirsten: „Thijme is acht en Fedde is tweeënhalf half jaar oud. Ze zijn nu allebei al een tijdje thuis en de focus was op een gegeven moment gewoon weg. Wij vinden goed onderwijs belangrijk, maar Hein en ik zijn gewoon geen meester en juf. We waren continu bezig met mopperen en straf geven. Dat was voor niemand fijn.”

Gelukkig bleek nicht Sarah beschikbaar

Het stel besloot op Facebook een oproep te plaatsen voor assistentie bij het thuisonderwijs aan Thijme. Tot hun grote schrik en verbazing reageerde er echter helemaal niemand. Toen werd via de familie-app om hulp gevraagd en gelukkig bleek nicht Sarah beschikbaar, die bovendien ervaring heeft als au pair en als woonbegeleidster. Kirsten: „Dat zou 850 euro per vier weken kosten. We bedachten dat ook ouders van vriendjes met het hetzelfde probleem als wij kampten en nu worden drie jongens drie keer in de week begeleid door Sarah. We zijn haar erg dankbaar.” De kosten worden gedeeld, de kwestie is opgelost en in huize Dortmans is het weer gezellig.

Devon Noten (19)

In Waalre bood Devon Noten hulp. De negentienjarige medewerkster van de Action had door de bedrijfssluiting weinig omhanden. Vorig jaar slaagde ze voor haar havodiploma en het leek haar leuk om gezinnen te helpen bij het thuisonderwijs van de kinderen. „Ik neem een last weg bij anderen. Daar heb ik de tijd voor.”

Devon heeft een tussenjaar en met een gesloten Action komt het geven van de bijles als geroepen. Daarnaast steekt ze er ook nog wat van op: „Ik vind het leuk om even in de kinderwereld te zijn en om ritme te brengen in het leven van 7- en 8-jarigen. Ze hadden moeite met het thuiszitten en hun motivatie lag aanvankelijk laag. Nu plannen we de lessen en ook de pauze, zodat ze even kunnen gaan rennen en wat fruit kunnen eten. De ouders zijn blij.”

Devon vraagt geen geld voor haar hulp: „Nee hoor, daar hoef ik niets voor te hebben: ik vind het gewoon fijn om anderen te helpen. Ik krijg er ook wat moois voor terug. En volgend studiejaar ga ik Sociaal Werk doen.”