De fietsen in Dommelen naar achteren, en woonruimte aan de voorkant

De voorzijde van het pand laat weinig aan de verbeelding over. Groots wordt op de ramen aangekondigd dat er iets staat te veranderen. „We zitten inmiddels alweer 25 jaar in de zaak’’, vertelt eigenaresse Wendy van Otten. „We zijn ooit begonnen met een kleine winkel. Eind 2008, begin 2009, zijn we gaan verbouwen tot het pand zoals het nu is.’’

Grote woningnood

Hoewel het pand dus nog in redelijk nieuwe staat is, hebben de eigenaren toch besloten om te gaan verbouwen. „Vanuit de gemeente wordt er gestimuleerd om te verbouwen’’, legt Van Otten uit. „Er is natuurlijk een grote woningnood en wij kunnen eigenlijk gemakkelijk weer nieuwe woonruimte creëren om mensen zo een kans te geven.’’

Met de verbouwing wordt de winkel uiteindelijk niet heel veel kleiner. „In principe blijft de oppervlakte na de verbouwing net zo groot. We hebben achterin het pand een grote ruimte die we nu niet optimaal benutten. Dus we hebben eens opgeruimd en nu blijkt dat we eigenlijk net zoveel ruimte overhouden’’, vertelt Van Otten lachend.

Quote Het is nu natuurlijk een stuk rustiger, dus hebben we mooi tijd om dit aan te pakken Wendy van Otten

De verbouwing doen de eigenaren in eigen beheer. „Volgende week wordt er begonnen met het echte grote sloopwerk. Zo gaat als eerste de vloer eruit.’’ Van Otten erkent dat de situatie rondom Covid-19 een rol heeft gespeeld. „Het is nu natuurlijk een stuk rustiger, dus hebben we mooi tijd om dit aan te pakken. Zo hebben we toch iets omhanden. De winkel en service blijven gewoon zoals die zijn, daar verandert verder niets aan. Alleen zal onze ingang voor onze klanten dus net even ergens anders zijn straks.’’