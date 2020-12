De goochelaars van Toi Toi moeten hun jubileum vieren zonder publiek

WAALRE - Al veertig jaar komt goochelclub Toi Toi maandelijks bijeen in Waalre. Maar de groep slinkt, en nieuwe aanwas is van harte welkom.

Goochelen zit bij Guido Claassen in de genen, denkt de Eindhovenaar. Hij is een volle neef van wereldkampioen Peter Pit, bij leven artistiek directeur van het Magic Castle in Hollywood. Claassen en collega’s komen met hun goochelclub Toi Toi maandelijks bijeen in Het Huis van Waalre.

Eindelijk weer een kleine show

De club vierde het 40-jarig bestaan in een bijzonder jubileumjaar, want van optredens kwam het vanwege de coronapandemie amper. En dat ervaart Claassen (57), die in 2021 vijftig jaar als entertainer voor publiek staat, als een kleine ramp. ,,Ik ben een vak­idioot die iedere dag iets wil leren en iedere dag moet repeteren. Ik mis het publiek. Toen ik in augustus eindelijk weer een kleine show mocht geven, was ik een paar uur nadat het voorbij was nóg helemaal hyper.”

Magie in de binnenzak

De leden van Toi Toi zijn echte goochelaars, geen illusionisten. De overeenkomst is dat ze het publiek laten geloven dat ze het ‘onmogelijke’ doen, het verschil is dat de goochelaar zich bezighoudt met kleine trucs en een illusionist met grote podiumtrucs. Magicians als Claassen hebben vaak een stukje magie bij zich in hun jas- of binnenzak, omdat ze altijd iets willen kunnen laten zien.

Quote Internet is voor gooche­laars behalve een vriend ook

een grote vijand goochelaar Guido Claassen

In november 1980 kwamen de Toi Toi-leden voor het eerst bijeen in ’t Hof in Aalst. Van 3 leden groeide de club naar 28 en er werd verkast naar ’t Hazzo. Tegenwoordig wordt er kennis uitgewisseld in Het Huis van Waalre en is het clubje in ledenaantal weer fors geslonken. Veel verenigingen in Nederland hebben het moeilijk en dat geldt ook voor Toi Toi, bij wie geen sprake is van ledenaanwas. ,,De helft van alle wereldkampioenen waren altijd Nederlanders, maar tegenwoordig worden we zwaar ingehaald door de Koreanen. Daarbij komt: het internet is behalve een vriend voor goochelaars ook een grote vijand, omdat het geheimen prijsgeeft.”

YouTube

Claassen gelooft niet dat je met uitsluitend YouTube-instructies een groot goochelaar wordt. ,,Je kunt technisch begaafd zijn, maar het is een expressieve hobby, waarmee je mensen live wilt verwonderen. Publiek is zó belangrijk voor ons.”

Claassen hoopt dat Toi Toi over tien jaar het gouden jubileum haalt. ,,Dan hebben we het knap gedaan.”