De grens met België moet weer open, vinden 16 duizend mensen: ‘In de herfst van hun leven is de vrijheid van mijn ouders afgepakt’

De dichte grens leidt in sommige gezinnen tot schrijnende situaties, bijvoorbeeld in het Belgische Achel, net over de grens bij Valkenswaard. In een decor van betonblokken, hekken en linten komt de familie van de in Valkenswaard wonende Alexandra Grol iedere zaterdag samen bij de Kluis. ,,Mijn ouders wonen net in België, en zetten daar een krukje neer. Ik blijf met mijn zoon en tweelingzus aan de andere kant. We nemen boodschappen en lekkere hapjes mee. Maar iedere keer als ik mijn ouders naar hun auto zie lopen, moet ik huilen. In de herfst van hun leven is hun vrijheid afgepakt.’’ Volgens dagblad Trouw woont in Achel ook een terminaal zieke vrouw, die haar ouders uit Veldhoven niet kon bezoeken.