De hele week wandelen voor KWF; Hermien Smits uit Valkenswaard loopt tóch 80 kilometer

VALKENSWAARD - Al een jaar of vijftien loopt ze de bedevaartstocht van Valkenswaard naar Handel. De volle 80 kilometer. Maar net als in 2020 kan de tocht dit jaar, vanwege de nog van kracht zijnde Covid 19-maatregelen, niet doorgaan. Hermien Smits- Staals, die jaarlijks ook op kloostertocht gaat met een daaraan gekoppelde sponsoractie, is echter toch van zins de 80 kilometer te belopen.

Verspreid over vijf Midzomernacht Wandeltochten legt ze van maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni deze afstand af en steunt daarmee het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). „We kennen allemaal wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. Ook ik’’, zo vertelt Smits- Staals, vlak voor ze met een vriendinnenclub voor een wandeling richting Malpie vertrekt. „Voor al die mensen die aan de ziekte lijden loop ik, maar elke dag voor één vrouw in het bijzonder. Ik laat me sponsoren en zo help ik mee aan het bekostigen van meer onderzoek naar kanker om ervoor te zorgen dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte meer is.’’

Het streven was om 500 euro op te halen; inmiddels heeft de Valkenswaardse de lat wat hoger gelegd, want binnen afzienbare tijd kreeg ze dat bedrag al bijeen. Elke avond loopt ze met een ander maatje. Ieder heeft zo een eigen verhaal.

Quote Er kwam een lange lockdown terwijl ik die net zelf achter de rug had Margo Steenbergen

Op woensdag 23 juni wandelt Smits-Staals met vijf vriendinnen een afstand van 15 kilometer. Het groepje kent elkaar uit de tijd dat ze, lang geleden, in Aalst samen basketbalden. Eén van hen is Margo Steenbergen uit Aalst. Twee jaar geleden werd bij haar borstkanker vastgesteld. „In de periode dat mijn zus werd behandeld voor borstkanker, kreeg ik dezelfde ziekte. Ik doorstond chemokuren, een borstamputatie en een bestralingsperiode. Terwijl ik het behandelplan volgde was iedereen bezig met mijn ziekte. Daarna, toen de behandelingen achter de rug waren, was ik voor velen hersteld. Voor mij begon toen het verwerkingsproces en moest ik het vertrouwen in mijn lijf en in mijzelf zien terug te krijgen. Dat was in de periode dat er door Covid 19 sprake was van een lange lockdown die ik, voor mijn gevoel, net zelf achter de rug had.’’

Biertje drinken

Steenbergen weet niet of de wandeling op woensdag emotioneel wordt. Wat ze wel hoopt is dat zij en haar vriendinnen die avond het terras op kunnen om een biertje te drinken. Dirk Bosman, van de organiserende Rotaryclub Eindhoven-Zuid, wandelt ook mee. „Ondanks alle beperkingen wilden we het goede doel toch onder de aandacht houden. Onder betere omstandigheden lopen mensen ook mee voor de gezelligheid. Nu hopen we zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF.’’

De individuele wandeltochten, waarbij wandelaars zelf de dag, afstand en het tijdstip kiezen, zijn via route.nl te volgen. Meer informatie staat op midzomernachtwandeltocht.nl.