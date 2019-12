‘De Kempische Passion heeft dorpen verbonden’

Terug in het NieuwsWAALRE - Henry Karsmakers heeft geen seconde stress ervaren. De laatste dagen en de laatste uren vóór de uitvoering van de Kempische Passion in Waalre beleefde hij, naar eigen zeggen, slechts een gezonde spanning.

Om het jubileum kracht bij te zetten, want Harmonie Juliana vierde dit jaar haar eeuwfeest, koos het muziekkorps voor de uitvoering van de Passion als spectaculaire start van alle feestelijkheden. Er kwam veel kijken bij de complexe productie en in de voorbereiding liep niet alles op rolletjes. Zo stopte de dirigent er plotseling mee, bleek een muziekstuk nog zonder arrangement, was het lang onduidelijk of er op de Markt wel schermen zouden komen om de productie voor iedereen zichtbaar te maken, en de benodigde, en oorspronkelijk begrote, 30.000 euro moest worden verdubbeld.

,,Als vereniging toonden we aan gruwelijk flexibel te zijn”, vertelt Karsmakers, die zich eerder als bestuurslid van de harmonie, al toelegde op de PR. ,,Door middel van sponsoring en crowdfunding haalden we dat geld op. Ik ben er 60 tot 70 weken zoet mee geweest, maar ik bleef enthousiast. Voor mij ging de jus er niet af; het was een echte hobby. Ondertussen speelde begin februari wel het acute probleem dat we geen dirigent hadden.”

Geïntrigeerd

,,Ik werd gebeld door bestuurslid Jos Janssen en hij polste mijn interesse”, vertelt Karin van Dijk, die bij verschillende (jeugd)fanfares als dirigent werkt. Als 18-jarige conservatoriumstudent was zij organist bij het Willibrorduskoor en later had zij een trompetstudio in Aalst. De band met het dorp is altijd gebleven. ,,Hoewel ik eigenlijk wel voldoende omhanden had, intrigeerde de productie mij enorm. Aan de telefoon gingen mijn handjes eigenlijk al omhoog en een gesprek met voorzitter Janus Hermans bevestigde vervolgens de klik.”

In Karin werd een dirigent gevonden die niet alleen gepassioneerd, maar ook zeer betrokken een orkest leidt. Ze stond voor een moeilijke opgave, maar wist de ontstane onzekerheid uitstekend te managen. ,,De partituur nam ik mee naar een vakantiehuisje, waar ik me inlas. Om te weten hoe ver we in het proces waren heb ik daarna meteen met regisseur Wilma Stofmeel gesproken en met ‘Maria’, zangpedagoge Irene Meeuvis. Iedere muzikant in een orkest moet ‘echt’ zijn, er moet emotie zitten in wat je brengt. Je kunt niet lichtvoetig door het verhaal heen, want als je er een kunstje van maakt dan voelt het publiek dat ook. En élke partij is belangrijk. Pas bij de eerste repetitie met het koor ontstond de bewustwording. En bij elke volgende proefuitvoering werd het niveau beter.”