De kermis in Dommelen is ‘coronaproof’

DOMMELEN - Er is alles op alles gezet om de kermis in Dommelen door te laten gaan, en met succes. Vanaf komende zaterdag tot en met woensdag zal er op het Martinusplein in Dommelen een ‘coronaproof’ kermis plaatsvinden.

,,Het is wel een beetje een prestige-project geworden”, vertelt kermismeester Martijn Hendrikx. ,,We zijn, volgens mij, één van de vijf kermissen in Zuidoost-Brabant die doorgaan. Ruim vijf weken zijn we bezig geweest om alles rond te krijgen, en het moest hoe dan ook lukken. Daar hebben we voor gestreden. De kermis zit diep in mijn hart en ‘nee’ bestaat voor mij eigenlijk niet.”

Eén ingang

Samen met de gemeente Valkenswaard en de Veiligheidsregio zijn alle risico’s bekeken van de kermis, waardoor verschillende maatregelen noodzakelijk zijn om de kermis veilig te laten verlopen. Het terrein zal slechts via één ingang toegankelijk zijn en sfeerbeheerders zijn aanwezig om toezicht te houden op de naleving van de geldende maatregelen. ,,Deze sfeerbeheerders helpen vrijwillig mee, en gaan zeker geen politieagent spelen. Het is gewoon nodig om mensen soms weer even alert te maken.”

Enthousiaste exploitanten

Wat betreft attracties was het voor Hendrikx niet lastig om exploitanten enthousiast te krijgen. ,,Ik had bij wijze van spreken drie rupsbanen neer kunnen zetten, zoveel animo was er. Zij zitten natuurlijk ook al een hele tijd zonder inkomen en thuis naar hun attractie te kijken. Zij missen ook het sociale gebeuren van een kermis.”

Dit jaar zal de kermis uitgebreider zijn door de toevoeging van drie extra attracties. ,,We hopen mensen enthousiast te krijgen. Zeker omdat er geen randprogramma is”, legt Hendrikx uit. De Nieuwe Levenskracht is niet aanwezig op de kermis. ,,De vrijwilligers van deze organisatie behoren veelal tot de risicogroep. Bovendien is de anderhalve meter afstand houden erg lastig bij het trekken van de enveloppen. Alle respect voor deze keuze.”

De kermis is op zaterdag, zondag en woensdag open vanaf 13.00 uur. Op maandag en dinsdag vanaf 15.00 uur. Op woensdag sluit de kermis om 21.00 uur.