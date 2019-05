De oprichting van de kanoclub in Waalre begon met het smokkelen van tabak

Hotel Bristol in Valkenswaard op 13 mei 1944. Het zuiden van Nederland is bevrijd. De nieuwe kanoclub formuleert een doelstelling: 'Het komen tot bescherming van de kano tegen vreemde elementen'. Dat was nodig blijkt uit de eerste notulen, want er moesten verschillende boten worden gerepareerd 'die door kogels waren doorschoten'. De eigenaar van de Venbergse Molen, Jac Rietstra, staat grond af, waar de vereniging een loods mag bouwen. De kanoclub Venbergsche Molen is een feit.