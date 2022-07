De pastoor hoeft zich niet lang meer in een uitgewoonde schaftkeet om te kleden

met video Skiën in de vrieskou terwijl de mussen van het dak vallen: ‘Mazzel dat we dit juist nu gepland hadden’

WESTERHOVEN - Buiten is het 37 graden en vallen de mussen bij bosjes tegelijk van het dak. Maar binnen, in de skihal van Montana in Westerhoven móet je de lange latten nu wel onderbinden, anders sta je zowaar te klappertanden.

20 juli