De potstal is toch niet schoon genoeg

Als je een nietsvermoedende leek een stal met kalfjes zou laten tekenen, zou het resultaat er ongeveer zo uitzien als bij de broers Jan en Ad van Happen in Waalre. Onder het schuine dak vertoeven een slordige 25 jonge dieren op een knisperende laag stro. In combinatie met de onderlaag van mest staan en liggen de kalveren op een zachte ondergrond. Bij de twee ervaren melkveehouders is het trouwens nooit anders geweest: hun stal staat er al sinds de jaren zeventig. En de kalfjes staan altijd al op deze plek, in hun zogeheten potstal. Want dat is de verzamelnaam voor stalsystemen waarbij de mest blijft liggen, afgedekt door een laag strooisel.