De raad van Waalre: als een kerst die nooit gezellig wordt

Waalre verdeeld over sluipver­keer: ‘Je doet het nooit goed’

7:10 WAALRE - Als social media en ingezonden brieven aan de gemeente een goede graadmeter zijn voor de gemoederen, dan zijn die in Waalre-dorp flink verhit. De sluipverkeerwerende maatregelen in het dorp zijn de aanmaakblokjes in het vuur.