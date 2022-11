De ronde puzzels van Simplex in Aalst gingen de wereldbol over. Nu is er het boek

Simplex was een speelgoedfabriek, gevestigd op de plek waar nu de appartementen aan de Kosterhof staan. Vroeger stond het aan de Gestelsestraat, waar het bedrijf jarenlang educatief houten lesmateriaal vervaardigde. Vooral de leesplankjes en de puzzels met rode knop waren beroemd. Medewerker van het eerste uur, Will Hollanders (1933), sprak met Foppe Kooistra over de geschiedenis van het bedrijf, waar hij vanaf de start in 1945 tot aan de sluiting in 1975 heeft gewerkt.

Lijn in het verhaal

En Kooistra, zo vertelde deze donderdagmiddag in zijn inleiding, wist vier jaar geleden niet waaraan hij begon, toen hij van Stichting Waalres Erfgoed de opdracht accepteerde de Simplex geschiedenis op te tekenen bij monde van Will Hollanders: „Ik hoorde zoveel dat het een kunst op zich was om zo veel mogelijk weg te laten en daarnaast om lijn in het verhaal te brengen.”

Dat het uiteindelijk is gelukt bewijst het rijk gedocumenteerde boek dat veel informatie bevat over de geschiedenis, de ontwikkeling en het succes van het bedrijf. Voor 18 euro is het boek nu te koop en dat ontlokte Loetie van der Vlugt de uitspraak: „Slechts 18 euro, voor zóveel werk?” Maar het was niet daarom dat er na afloop van de presentatie zich een rij vormde van mensen die het boek kochten én het wilden laten signeren.

Stichting Waalres Erfgoed is in 1986 opgericht om het erfgoed van de gemeente Waalre veilig te stellen voor haar inwoners en hun nageslacht. Daarnaast wil de Stichting ook het dagelijks leven van de bewoners van de gemeente -door de eeuwen heen- zoveel mogelijk inzichtelijk maken. Ze is blij met dit nieuwe boek.

Vernoemd naar zijn kinderen

Grondlegger Van der Vlugt maakte zijn eerste puzzel van een houten cirkel met kleinere ronde puzzelstukjes met een knop erop. Na deze eerste, volgde dezelfde puzzel maar dan met kleur. Later kregen de puzzelstukjes ook een rechthoekige of driehoekige vorm. Hij vernoemde de inlegplankjes naar zijn kinderen: Paul, Loet, Freek, Leonie en Pim. Voor zijn puzzels gebruikte hij het afvalhout van houtverwerkingsfabriek Picus uit Eindhoven, dat receivers en speakers produceerde. Het is daarom dat de Aalster puzzels een ronde vorm hebben. Omdat Picus niet voldoende luidsprekers maakte, werden later de rechthoekige puzzels gefabriceer.

De populariteit groeide snel en om aan de grote vraag te voldoen sloeg Van der Vlugt de handen ineen met de Duitser Herman Steijnmeijer, wiens dochters bij Van der Vlugt in de klas zaten.

Toen in Nederland in de zestiger jaren het minimumloon werd ingevoerd, vertrok de fabriek naar België. In de jaren 70 werden ze een dochter van Fisher Price en door te automatiseren kon in 2,2 minuten een puzzel worden gemaakt. De markt raakte verzadigd en in 1976 werd de productie gestaakt.

Will Hollanders schonk zijn collectie SIMPLEX puzzels en speelgoed aan het Waalres Museum. In 2005 werd de eerste tentoonstelling in het museum geopenden dit wordt iedere vijf jaar herhaald.

Het boek is te koop bij herenkapper John Rengers aan de Gestelsestraat en bij Vermeulen Bonbons aan de Willibrorduslaan.