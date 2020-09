De tuin van Ad en Sandra vaart wel bij afgelasten Bloemencorso Valkenswaard

Boelhouwer wacht een zware klus in Waalre, maar met zijn ervaring lijkt hij de juiste man

27 augustus WAALRE - Jan Boelhouwer moet als waarnemend burgemeester orde op zaken stellen in Waalre. Hij is niet de minste, Boelhouwer werkte in alle lagen van het openbaar bestuur. Als burgemeester van Gilze en Rijen vocht hij lang tegen de Brabantse drugscriminaliteit. In Waalre wacht hem een uitdaging van heel andere orde.