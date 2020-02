De Waalrese Nellie Claessen waakt over Dick, Leo, Jan en Gerrit

De 50.000 Nederlandse oorlogsgraven liggen verspreid over meer dan 50 landen in de wereld en de erevelden worden, in samenwerking met lokale overheden en zusterorganisaties, in de betreffende landen onderhouden. In ons land bekommert de Oorlogsgravenstichting zich over ongeveer 7.000 Nederlandse graven. De consuls, er zijn er zo’n 350, hebben een belangrijke signaalfunctie bij het beheer en het onderhoud van de oorlogsgraven in hun gemeente.