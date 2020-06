De zomer is gered, Waalrese speeltuin Klimbim kan toch open

De gastheren van de Klimbim waren er wat huiverig voor: het heropenen van de poorten van de grote speeltuin midden in de Waalrese bossen. Toch gaat dat, tot veler plezier, op 1 juli gebeuren. Er hebben zich vele helpers gemeld, die de beheerders deze zomer gaan ondersteunen. ,,We vinden het allemaal best spannend”, geeft bestuurslid Leo Hazelzet toe.

Een club van vrijwilligers, die over het algemeen de leeftijd van 70 jaar ruim gepasseerd is, zet zich al vele jaren in om kinderen in de basisschoolleeftijd onbezorgd te kunnen laten spelen. De speeltoestellen worden goed onderhouden en dat is geheel op het conto van deze heren te schrijven.

Corona gooide dit jaar roet in het eten en ook nu, nu er na alle beperkingen toch weer veel kan en mag, krabden die heren zich de afgelopen weken achter de oren: gaan we open of blijven we toch tot 1 september dicht?

Vrijwilligers zaten in risicogroep

De Waalrese Ydwine Knibbeler was op een gegeven moment, mét haar kinderen, die ene glijbaan en zandbak in de eigen tuin wel zat. Na al die tijd in relatieve afzondering wilden zij wel weer naar de Klimbim. ,,Maar in mijn omgeving hoorde ik zeggen dat de speeltuin niet open zou gaan, omdat de vrijwilligers allemaal in de risicogroep zitten. Dat vond ik heel jammer, maar ik dacht ook: wat als ik ze zou kunnen helpen? Er zijn vast meer ouders die iets willen doen en als we onze krachten bundelen, kunnen misschien tot een oplossing komen.”

Knibbeler sprak haar netwerk aan en nam contact op met het bestuur van de Klimbim. ,,Ik vroeg hen: zouden jullie je wél veilig voelen, wanneer er een groep mensen is die jullie ondersteunt? Dat bespraken zij in hun vergadering en besloten dat, als er voldoende mensen zouden zijn die hen de komende maanden mee kunnen helpen, de Klimbim per 1 juli weer open kon.”