Deal over nooit gebouwde wijk Dommelkwartier in Valkenswaard was er bíjna

Burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard zette vorig jaar mei in het geheim zijn handtekening onder een soort principeakkoord voor Dommelkwartier. Het moest de opmaat worden naar een schikking met de Waalrese projectontwikkelaar Latoures/Lagis over de nooit gebouwde nieuwbouwwijk. Een mogelijkheid om de gigantische miljoenenclaim, en een dreigend bankroet van de gemeente, af te wenden. Maar de laatste stap bleef uit. De definitieve deal kwam er niet. Het vertrouwelijke bemiddelingstraject met de ontwikkelaar klapte zelfs een half jaar later. Dat roept de vraag op: wat is er in die tussenliggende periode - van mei tot december 2018 - achter de schermen gebeurd?