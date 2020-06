Deel dak sportcentrum Valkencourt stort in: ‘We hoorden een enorme klap’

Door de extreme regenval van gisterenavond is een deel van het dak van fitnessclub Health & Sports Club Valkencourt in Valkenswaard ingestort. De geplande heropening van woensdag komt desondanks niet in gevaar, zegt de leiding.

Nadat Valkencourt vanwege het coronavirus 3,5 maand dicht moest, zou de het sportcentrum woensdag eindelijk weer alle deuren openen. Het personeel was vrijdagavond bijeen om de instructies door te nemen, toen het noodweer losbarstte. Eerst begon het te lekken bij de tennisbanen. ,,We gingen er snel naartoe om de ergste schade te voorkomen door emmers neer te zetten, maar door het dak kwam het water al met bakken tegelijk naar beneden’’, zegt clubmanager Martine Wubben. ,,En toen hoorden we een gigantische klap.’’

Een gedeelte van het dak van de fitnessruimte was niet opgewassen tegen het gewicht van al het water. Het water liep naar de tennisbanen, daar was geen redden meer aan. Op veel plekken stond water centimeters hoog. ,,We zijn eerst allemaal naar buiten gegaan, want toen wisten we nog niet of het nog veilig was.’’ De brandweer kon niet komen, omdat het volgens Wubben te druk was in de regio. Een delegatie van de gemeente kwam de situatie wel inspecteren.

Waterstofzuigers

Achteraf gezien blijkt Valkencourt nog enigszins geluk te hebben gehad want slechts een deel van het dak is ingestort. Het gaat om een relatief kleine ruimte, waar mensen sporten onder het zogenaamde ‘basic’-abonnement, de budget fitnessclub van Valkencourt. Het dak van het veel grotere ‘premium’-gedeelte, waar de groepslessen worden gegeven, is bespaard gebleven. ,,We gaan woensdag gewoon heropenen. Alle leden kunnen komen.’’

Zaterdagmiddag was veel personeel op de been. Ze waren aan de slag met waterstofzuigers en dweilen om verdere schade aan hout en andere onderdelen te voorkomen. Bovendien was een gespecialiseerd bedrijf aan de slag om water weg te pompen. Hoe groot de schade precies is, zal moeten blijken na onderzoek van experts. Wubben: ,,We hadden heel veel zin om woensdag weer open te gaan. Dat gaan we ook gewoon doen. We maken er het beste van.’’

Ook Monkeytown, naast de tennisbanen, was door het water overlopen. De overdekte speeltuin blijft tot en met maandag gesloten. Buiten staan enorme blazers die het tapijt van Monkey Town en de tennisbanen sneller moet zien te drogen.

Heel Valkenswaard had het zwaar te verduren door de hevige regenval van vrijdagavond. Er kwamen in totaal meer dan honderd meldingen binnen en de brandweer was tot laat in de nacht bezig om het water overal weg te pompen. Ook het gemeentelijke sportcomplex de Wedert, sinds een jaar geopend, liep onder water. Maar volgens een werknemer valt daar de schade mee, al het water is weggepompt.