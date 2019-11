Denktank gemeente Waalre: ‘Je krijgt het gevoel dat je echt invloed hebt gehad’

Wethouder Waalre wordt onwel, vergade­ring over ontwerp Eindho­vense­weg geannu­leerd

22:04 De raadsvergadering over het ontwerp van de doorgaande wegen door Waalre is voortijdig beëindigd. Wethouder Arno Uijlenhoet werd tijdens de vergadering onwel. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.