Diaken Bas Leijtens zit geen duimen te draaien: ‘Ik moet weer wij worden’

WAALRE - De samenleving is grotendeels tot stilstand gekomen, maar diaken Bas Leijtens van de Willibrordparochie in Waalre en Valkenswaard zit bepaald geen duimen te draaien. ,,Het moet zichtbaar zijn dat de parochie gewoon doordraait”, legt Leijtens uit. ,,Maar dan zonder de fysieke aanwezigheid van de gelovigen. Iedere zondag zenden we de mis uit via Facebook. Ook de diensten in de Goede Week gaan door. De paasmis op zondag wordt zelfs op televisie uitgezonden.”