Diamanten paar Anotte en Robert Goldman-Blok slaat zich met haring en bapao door de coronacrisis heen

Gemeente­raad Waalre nog niet klaar om besluit te nemen over Plusteam

9:00 WAALRE - Hoe is het college in Waalre tot het voorstel gekomen om per 1 januari 2022 uit het gezamenlijke Plusteam met de gemeente Geldrop-Mierlo te willen stappen? Dat was de grote vraag tijdens de raadsvergadering van gisterenavond in Waalre. Een duidelijk antwoord op die vraag bleek nog niet zo eenvoudig.