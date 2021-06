Diamanten paar Van Erp-Van de Munckhof: ‘Altijd samen op pad’

Als rode draad loopt door hun leven de atletieksport. Piet(83) was tot zijn 53ste actief. Onder meer bij PSV en AVV. Daarna mede-initiatiefnemer van Loopgroep Waalre. Echtgenote Truus (82) stond hem terzijde bij de vele honderden wedstrijden en tal van overwinningen in Nederland en België. ,,Ik stond op het podium. En Truus nam de prijzen in ontvangst. Variërend van etenswaren tot een tweepersoons reis naar Benidorm. En na afloop samen een flinke pint”, vertelt Piet.

Truus van Erp was bij AVV actief als ploegleider bij de jeugd, jurylid bij wedstrijden en twintig jaar kantinebeheerder. ,,Ik ben geboren en getogen in ‘De Hut van Mie Pils’ in Aalst. Tot mijn trouwen heb ik er achter de tap gestaan. De horeca zit in mijn bloed.” Na die tijd heeft ze nog vele jaren als winkelbediende gewerkt. ”Ik ben graag tussen de mensen.” Piet van Erp heeft 36 jaar gewerkt bij Brabantia. Opgeklommen van onderhoudsmonteur naar hoofd kwaliteitsdienst. Hij kan zich al enige tijd moeilijk voortbewegen. Fysiotherapie en veel oefenen. Zijn atletiek-drive komt ook hier naar boven. ,,Met de stopwatch in de hand controleer ik of ik vorderingen maak.”